Ainda não há novidades sobre o estado clínico de Hassan. O ponta-de-lança saiu lesionado do jogo com o Arouca e apenas amanhã será submetido a exames médicos para se apurar da gravidade do síndrome pubálgico. Os responsáveis arsenalistas não podem ainda adiantar um tempo de paragem e não querem comparar esta lesão com a sofrida na Taça das Nações Africanas.

Em sentido inverso está Wilson Eduardo. O polivalente avançado já se treina há alguns dias e ainda ontem utilizou as redes sociais para anunciar que está de volta. Caso Jorge Simão entenda, pode reaparecer nos convocados para a deslocação a Chaves, ele que está lesionado desde finais de janeiro.

Continuar a ler