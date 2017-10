Continuar a ler

Ainda por cima, o avançado egípcio está numa fase boa em termos de confiança, depois de ter voltado a ser titular da sua seleção ao fim de cerca de seis meses, contribuindo no jogo decisivo do apuramento para o Mundial da Rússia, frente ao Congo. Esse foi, de resto, o último jogo de Hassan, no passado dia 8, ou seja há mais de uma semana, pelo que o avançado está também com bons índices físicos, já que nem sequer saiu do banco no jogo da Taça de Portugal, tal como tinha sucedido na última partida do campeonato, na goleada imposta ao Estoril, por 6-0.



Hassan tem 12 jogos realizados esta época em todas as competições e marcou quatro golos, enquanto Paulinho e Dyego Sousa já levam cinco no pecúlio. Ainda por cima, o avançado egípcio está numa fase boa em termos de confiança, depois de ter voltado a ser titular da sua seleção ao fim de cerca de seis meses, contribuindo no jogo decisivo do apuramento para o Mundial da Rússia, frente ao Congo. Esse foi, de resto, o último jogo de Hassan, no passado dia 8, ou seja há mais de uma semana, pelo que o avançado está também com bons índices físicos, já que nem sequer saiu do banco no jogo da Taça de Portugal, tal como tinha sucedido na última partida do campeonato, na goleada imposta ao Estoril, por 6-0.Hassan tem 12 jogos realizados esta época em todas as competições e marcou quatro golos, enquanto Paulinho e Dyego Sousa já levam cinco no pecúlio.

Está em aberto a oportunidade para Hassan regressar à titularidade no ataque, aproveitando a lesão que deixa Dyego Sousa ainda em dúvida para o confronto europeu desta quinta-feira, frente aos búlgaros do Ludogorets. O brasileiro, recorde-se, sofreu um forte traumatismo na bacia no jogo da Taça de Portugal, com o S. Martinho, no último sábado, mas apesar de ser recuperável deve ficar de fora, até porque Abel Ferreira não terá necessidade de arriscar a sua utilização.Isto porque a opção pela dupla Hassan/Paulinho acaba por ser consensual e até foi a que alinhou precisamente no último confronto da Liga Europa, com os turcos do Basaksehir.

Autor: António Mendes