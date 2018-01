Continuar a ler

Já o médio montenegrino Vukcevic está castigado, por acumulação de cartões amarelos.



O Sporting de Braga, quarto classificado, com 40 pontos, e o Desportivo das Aves, 16.º, com 14, defrontam-se na terça-feira, às 19:00, no Estádio Municipal de Braga.



Lista dos 18 convocados:



Guarda-redes: Tiago Sá e Matheus.



Defesas: Marcelo Goiano, Bruno Viana, Rosic, Jefferson e Raúl Silva.



Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, André Horta, João Carlos Teixeira e Esgaio.



O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou esta segunda-feira Hassan para a receção ao Desportivo das Aves, na terça-feira, da 20.ª jornada da Liga NOS, mas não pode contar com Sequeira e Vukcevic.Hassan falhou o último jogo (vitória 2-1 fora com o Portimonense), devido a lesão, motivo pelo qual Sequeira fica agora de fora da receção aos avences, devido a uma entorse no tornozelo direito.