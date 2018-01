Andrej Lukic e Ricardo Ryller já se treinam no Minho. Um dia depois de assinarem contrato, o central e o médio apresentaram-se a Abel Ferreira e começaram a mostrar-se ao treinador e aos novos colegas. O brasileiro também falou pela primeira vez na pele de Guerreiro. "Estou muito feliz por se ter concretizado esta mudança. Espero aproveitar esta oportunidade e corresponder às expectativas. Disseram-me que o Sp. Braga é um dos melhores clubes portugueses e que o vosso país é um dos melhores para me adaptar à Europa. O Alan contou-me maravilhas do clube e, realmente, o que vi até agora é tudo muito bom", afirmou Ricardo Ryller.O médio deixou o Luverdense, que tinha acabado de descer à Série C brasileira, e sabe que por cá os objetivos são incomparáveis. "Joguei quatro anos como profissional, sempre no mesmo clube. Tenho 90 jogos na Série B e 90 por cento deles como titular. Considero-me um jogador forte na marcação, tenho boa qualidade de passe e gosto de rematar de fora da área. Estou muito motivado para trabalhar aqui. Quero ajudar toda a equipa a concretizar os seus objetivos e quero evoluir muito como jogador. Já deu para ver que este é um grupo muito unido", prosseguiu, quem fez 10 golos em 2017.Aos 23 anos, Ricardo Ryller foi observado no Brasil por Pedro Alves do departamento de scouting dos arsenalistas. A ideia era só chegar no verão, mas a lesão de Fransérgio antecipou o negócio.

Autor: Ricardo Vasconcelos