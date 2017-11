Continuar a ler

Na segunda parte, aos 75 minutos, o sérvio Filip Kostic ampliou a vantagem para o Hamburgo, com Gideon Jung a fechar a contagem aos 88 minutos.



O Hoffenheim fica assim em sétimo lugar na 'Bundesliga', com 20 pontos, enquanto o Hamburgo se segura acima da linha de água, em 15.°, com 13 pontos.



Noutro jogo da 13.ª jornada, o Hertha Berlim impôs-se ao Colónia por 2-0, com dois golos do bósnio Vedad Ibisevic (17 e 64 minutos).



O Hoffenheim, adversário do Sporting de Braga no grupo C da Liga Europa, 'escorregou' domingo no reduto do Hamburgo, perdendo por 3-0 em jogo da 13.ª jornada.Depois de na quinta-feira ter perdido em Braga por 3-1, em jogo da quinta jornada da Liga Europa, hoje o Hoffenheim viu-se em desvantagem logo aos seis minutos, com um autogolo de Kevin Akpoguma.