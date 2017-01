Paulinho deve ser apresentado hoje como reforço do Sp. Braga. Será o 2º jogador do plantel do Chaves que Jorge Simão recebe, depois de Battaglia. O treinador dos guerreiros do Minho tem na equipa um dos mais sólidos laterais-direitos do futebol português, Baiano, mas acredita no potencial do recruta que vem aí e há outras opiniões que o corroboram.

É o caso de Luís Norton de Matos, o técnico que orientou Paulinho no U. Madeira na época passada. "O Paulinho atingiu uma maturidade competitiva já bastante apreciável, tendo sido titular praticamente toda a época e assumindo-se como um dos jogadores mais importantes da equipa", fez notar desde logo o antigo treinador do defesa que fez quase toda a sua formação no FC Porto, mas que terminou esse percurso nos juniores do Leixões, onde foi colega de João Patrão (com quem partilhou o balneário do Chaves) e do agora avançado pacense Ricardo Valente.

Paulinho foi um dos ‘bebés’ que ficou em casa e na época seguinte estreou-se como sénior na equipa principal do clube de Matosinhos, tendo sido aposta do treinador espanhol Fernando Castro Santos a 15 de maio de 2011. "O Paulinho tem uma grande mentalidade competitiva, entrega-se muito ao jogo, sabe ouvir, quer aprender, está sempre insatisfeito e quer sempre um bocadinho mais", refere ainda Norton de Matos sobre o jogador que esteve três épocas no Moreirense antes de saltar para o U. Madeira. Qualidade garantida Em Moreira de Cónegos, foi o treinador Jorge Casquilha quem promoveu a sua estreia na 1ª Liga, na época de 2012/13, na receção ao Sporting, jogo que terminou com um empate a duas bolas. "A sua grande prova será agora o Sp. Braga", acrescenta ainda Norton de Matos sobre quem considera ser "um dos melhores laterais do futebol português", um jogador que, também na sua opinião, tem tudo para continuar a afirmar-se sob as ordens de um treinador que o conhece bem. Com Paulinho, Simão poderá mesmo libertar Goiano, em definitivo, para assumir a esquerda, onde já mostrou sentir-se bem.

Autor: Eugénio Queirós