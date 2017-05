Continuar a ler

Trata-se do ‘famoso’ Juan Carlos, o tal jogador do Sp. Braga nas últimas seis temporadas, mas que nunca chegou a vestir, sequer, a camisola do clube minhoto.Juankar, tal como é conhecido atualmente, tem agora 27 anos e assinou pelos arsenalistas no verão de 2011, depois da formação no Real Madrid, mas esteve sempre cedido nos últimos 6 anos, começando pelo Saragoça, passando pelo Betis (duas épocas) e Granada até ao Málaga, onde o esquerdino cumpriu a segunda temporada consecutiva e foi bem regular no onze na época que terminou agora e como... defesa-esquerdo, ele que ganhou fama nas camadas jovens do Real Madrid como um extremo que prometia muito.A verdade é que o Málaga está naturalmente interessado na continuidade de Juan Carlos e o Sp. Braga deseja permanecer com Ricardo Horta nos seus quadros. São as tais duas vontades que se conjugam e só estão mesmo por acertar os pormenores finais, não sendo de desprezar obviamente os 500 mil euros que os espanhóis pagaram ao V. Setúbal, em julho de 2014, para contar com o jovem português. Ricardo Horta assinou por cinco épocas com o Málaga e tem, por isso, ainda mais dois anos de contrato, mas a vontade do jogador também é a de continuar em Braga, onde na época finda acabou por ser um dos mais utilizados do plantel, com 44 jogos e 9 golos em todas as competições.