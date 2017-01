A semana foi agitada na Pedreira. Jorge Simão deu a cara por medidas duras que abalaram o balneário. André Pinto, um dos capitães, foi banido para a equipa B e não voltará a envergar a camisola do Sp. Braga, enquanto Vukcevic também sofreu o castigo de ser excluído de duas convocatórias consecutivas, tendo a sua situação na equipa em xeque. Apesar desta tensão, Jorge Simão acredita ter a situação controlada: "Se temo uma rutura com os jogadores? Para mim isso é um assunto encerrado, mas respondendo à sua pergunta... não!"Desta vez, o técnico fez questão de expressar a sua "felicitação aos jogadores" pela forma como reagiram a "um processo de mudança que não é fácil devido ao escasso tempo para treinar. Sinto que os jogadores têm um espírito forte e que estão a criar uma identidade forte que nos vai permitir, passo a passo, solidificar os nossos princípios dentro de campo".Sem André Pinto nas opções, e com Alan no banco, foi novamente Wilson Eduardo a usar a braçadeira de capitão, tal como tinha sucedido na Madeira, para a Taça CTT. De dentro do balneário, a defesa das decisões polémicas foi assumida de viva voz por Rui Fonte, que já conhecia Jorge Simão, e os seus métodos de gestão, da sua passagem pelo comando técnico do Belenenses. "Não creio que o míster nos tenha criticado. Ele defendeu a sua filosofia e fez questão de realçar isso. Nós, jogadores, temos de fazer a nossa parte. Tanto nesta partida como na anterior, creio que isso foi conseguido. O que queremos é continuar a melhorar com o míster Simão, todos juntos", vincou o dianteiro.

Autor: José Mário