O Sp. Braga está interessado em Igor Cássio, avançado de 18 anos que se tem destacado como artilheiro na formação do Botafogo. Segundo relatou o ‘Globoesporte’, os arsenalistas pretendem o jogador de imediato, colocando-o na equipa B por empréstimo com opção de compra a acionar no final da época, caso a avaliação do seu desempenho seja positiva. A proposta para essa cláusula é de um milhão de euros por 70% do passe.

O empresário do jogador, Carlos Henrique Brasil, admite que os números não agradaram. "O Botafogo, em princípio, não tem interesse. Vamos ver o que vai acontecer", comentou. Trata-se de um dossiê que ainda se mantém em aberto, mas que tem de ficar clarificado até amanhã, dia do fecho do mercado.