Durante a Gala Legião de Ouro , do Sp. Braga, houve um momento insólito. Jaime Marta Soares foi a Braga na condição de presidente da Liga dos Bombeiros, mas o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting errou ao dizer o nome do Sporting Clube de Braga referindo-se ao Sporting Clube de Portugal.A sala reagiu e seguiram-se vários pedidos de desculpa.