Sporting Braga, primeiro classificado, com três pontos, e Basaksehir, segundo, com um, defrontam-se na quinta-feira, às 20:05, no estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Matej Jug, da Eslovénia.



Lista de convocados:



Guarda-redes: André Moreira e Matheus;



Defesas: Ricardo Esgaio, Rosic, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raúl Silva, Sequeira e Jefferson;



Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, João Carlos Teixeira e André Horta;



O treinador do Sporting Braga, Abel Ferreira, convocou esta quarta-feira Jefferson para a receção aos turcos do Basaksehir, quinta-feira, da segunda jornada do Grupo C da Liga Europa.O defesa esquerdo brasileiro emprestado pelo Sporting ficou de fora da deslocação a Tondela, na última jornada do campeonato (vitória por 2-1), mas está de volta, numa convocatória de 20 jogadores, pelo que dois vão ficar na bancada. Marafona, Mauro e Wilson Eduardo continuam a recuperar de lesões.

Autor: Lusa