"O cansaço dos jogos a meio da semana é secundário. O mais importante para um treinador é não ter lesões por causa disso. O cansaço, mais dia menos dia, temos de estar sujeitos a ele, devido à calendarização. Se queremos estar na Europa, temos de arranjar argumentos para isso. Vamos jogar com o Braga dentro daquilo que é o habitual dos jogos do campeonato. Será difícil, diante de um Braga que é o quarto colocado, uma equipa que ao longo destes anos tem uma estrutura que tem crescido ao nível de um grande. Vai ser um jogo difícil, como tem sido habitual. Mas queremos vencer e temos de arranjar soluções e argumentos, com mais ou menos dificuldades, para vencer o Sp. Braga"Mudou tudo, tanto no Sporting como no Sp. Braga. O Sp. Braga de hoje é completamente diferente. No ano passado o Abel só fez esse jogo e não continuou. Agora é o responsável número 1. O Braga tem certamente ideias e jogadores diferentes, assim como o Sporting. O que serve esse dado é que no último ano o Braga venceu aqui por 1-0 e este ano queremos fazer melhor, ou seja, queremos vencer. Mesmo assim, vamos enfrentar o Braga com respeito, humildade, sabendo que do outro lado estarão bons jogadores e uma equipa. Mas se queres andar no top tens de ter ainda mais argumentos para vencer o Braga e é isso que temos de acrescentar""Não vejo o Braga como uma equipa pequena. Para mim é uma das grandes. Em relação aos três rivais é diferente pelo historial que tem, mas o Braga tem conteúdos de equipa grande. Se compararmos o Braga com os outros grandes a nível de estrutura, não fica atrás de nenhuma. Conheço bem a qualidade da estrutura do Braga, sei que tem vindo a crescer. Os seus jogadores vão olhar para o jogo com o Sporting como um jogo grande"