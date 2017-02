Continuar a ler

O treinador assegurou ainda que o Sp. Braga não vai atirar a toalha ao chão. "Neste momento, o Sporting é a única equipa que depende de si própria. Ainda faltam oito jogos e vamos lutar com todas as nossas forças. Temos uma palavra a dizer e acredito que podemos ser campeões", prosseguiu.



João Marques não calou a indignação: "A [Andreia] Norton levou uma pancada nem falta foi. A árbitra nem deixou a miúda ser assistida. Não se percebe. A minha equipa trabalha todos os dias e não merecíamos isto." O treinador assegurou ainda que o Sp. Braga não vai atirar a toalha ao chão. "Neste momento, o Sporting é a única equipa que depende de si própria. Ainda faltam oito jogos e vamos lutar com todas as nossas forças. Temos uma palavra a dizer e acredito que podemos ser campeões", prosseguiu.João Marques não calou a indignação: "A [Andreia] Norton levou uma pancada nem falta foi. A árbitra nem deixou a miúda ser assistida. Não se percebe. A minha equipa trabalha todos os dias e não merecíamos isto."

Apesar da derrota por 1-0 com o Sporting, João Marques, treinador do Sp. Braga, garante que a sua equipa ainda tem "uma palavra a dizer na luta pelo título"."As minhas jogadoras foram umas guerreiras, que fizeram tudo para sair com os três pontos, mas fomos condicionados durante todo o jogo. Há lances na área adversária que não foram marcados e, na única situação do Sporting, marcaram logo penálti. Estas miúdas não merecem esta injustiça. Se não têm qualidade para arbitrar o jogo, não apitem", disse.

Autor: Lusa