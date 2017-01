Tal comoadiantou, André Pinto vai reforçar o Sporting a partir da próxima temporada. Jorge Jesus, apesar de não ter confirmado a contratação do central que atua ainda no Sp. Braga, deixou-lhe rasgados elogios."Não é novidade que quando jogámos contra o Sp. Braga disse que o clube tinha alguns jogadoes que jogavam em qualquer equipa dos três grandes. O André Pinto está nesse lote. É um jogador com muito valor mas isso é uma questão que não passa por mim, a contratação dos jogadores. Quem a faz é o presidente. Juntamo-nos os dois para tomar opções. André Pinto está adaptado ao futebol português, é português e pode acrescentar mais valor, se isso se concretizar. Se assim for é já a pensar na próxima época", referiu o técnico leonino à 'Sporting TV'.

Autor: João Socorro Viegas