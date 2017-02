Poucos dias após ter perdido a final da Taça CTT para o Moreirense, Jorge Simão acredita que o "luto está feito" e que o Sporting Braga tem de "continuar o caminho" em busca dos 65 pontos na Liga NOS.Os arsenalistas jogam quinta-feira, às 21 horas, no terreno do Rio Ave, em partida em atraso da 19.ª jornada."Quero acreditar que as feridas [da derrota] estão saradas. A pior coisa é chorar sobre o leite derramado. Já passou… Uma equipa que tem a possibilidade de fazer jogos em três dias, tanto o sucesso como o insucesso têm de fazer parte de um processo muito mais rápido. Analisámos, o luto está feito e agora há que seguir em frente, porque há muito para conquistar esta época, como valorizar o clube e os jogadores. O rumo são os 65 pontos e o jogo de amanhã é mais uma oportunidade", resumiu o técnico dos arsenalistas ao final da manhã desta quarta-feira, rejeitando a ideia que a sua equipa tenha revelado falta de atitude frente ao Moreirense:"Respeito muito a opinião dos adeptos, mas não posso aceitar que houve falta de atitude. Aceito que digam tudo o resto, mas isso não. Já me conhecem um pouco para esperar que, se houvesse isso, eu falaria. Acho que têm todo direito de se manifestar, mas não aceito que tenha havido falta de atitude."

Autor: José Mário