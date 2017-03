É um grave problema que Jorge Simão ainda não conseguiu resolver. O ataque do Sp. Braga não funciona fora de casa, ainda que na Pedreira também não tenha um comportamento excecional, e isso tem redundado num anormal desperdício de 11 pontos em cinco deslocações. O atual técnico ainda não teve a oportunidade de sorrir longe do Minho e a pressão vai ser ainda mais intensa no Restelo, no próximo sábado.

Os arsenalistas têm de mudar a sua eficiência para não atingirem o 6º jogo fora de casa sem vencer com Jorge Simão ao leme, registo que implicaria chegar ainda a uma série de nove jornadas com apenas uma vitória. Ou seja, o Sp. Braga não está a atravessar uma quebra circunstancial, mas sim um problema sistémico que se arrasta e continua sem antídoto.

Nas referidas cinco saídas em que Simão ainda não foi capaz de ganhar, o Sp. Braga só marcou dois golos. Em ambos os casos esses tentos, concretizados por Stojiljkovic e Cartabia, abriram esperanças que não tiveram fundamento, porque os guerreiros não foram capazes de segurar essas vantagens iniciais. Pólvora seca Outro fator que exige reflexão por parte da equipa técnica reside no facto de, em todos os jogos fora realizados na 1ª Liga, o Sp. Braga ter rematado menos do que os adversários. Um dado pouco condizente com o estatuto de equipa de pódio que Jorge Simão encontrou quando trocou Chaves pela cidade dos Arcebispos. Frente ao Nacional (4 remates contra 11), Rio Ave (4 contra 8), Boavista (10 contra 14), V. Setúbal (11 contra 12) e Chaves (9 contra 12), a equipa bracarense nem sequer foi aquela que por mais vezes tentou chegar ao golo. Um total de 38 remates do Sp. Braga que foram superados pelos 57 disparos dos adversários, e que por isso não tornam surpreendente que nesta sequência de deslocações, o saldo de golos (2-3) seja negativo para os guerreiros do Minho. O único aspeto que mitiga o cenário cinzento tem a ver com o facto de o Sp. Braga apenas ter perdido por uma vez. Ainda assim, a melhoria é obrigatória.



Ganhar presença na zona de decisão



Na deslocação a Chaves, Jorge Simão fez questão de entrar com o 4x3x3 que tinha dado boas indicações em Setúbal e na receção ao Arouca, mas a falta de Battaglia não foi ultrapassada pela adaptação de Pedro Santos a uma posição interior. A avaliação realizada pela equipa técnica apontou para falta de presença na zona de decisão, apesar de o critério com a bola (60% de posse) ter sido considerado satisfatório. Foi essa lacuna que Simão tentou resolver ao lançar Stojiljkovic para apoiar Rui Fonte, elevando a aposta mais tarde quando Rodrigo Pinho ocupou o lugar de Cartabia. Nem assim conseguiu marcar e agora volta a ter de baralhar e voltar a dar para o Restelo, sendo quase certo que Battaglia continuará de fora.

Autor: Vítor Pinto