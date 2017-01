Continuar a ler

O técnico preferiu, por outro lado, elogiar os jogadores. "Nunca é fácil um momento de mudança, com pouco tempo para treinar e com jogos seguidos. A ideia é criar esta identidade forte para passo a passo ir consolidando os processos dentro de campo", frisou Jorge Simão, afirmando desconhecer ainda a gravidade da lesão de Velázquez. Ainda assim, Jorge Simão desvalorizou a importância de terminar a primeira volta do campeonato no 3.º lugar. "A grande vantagem de estabelecer metas pontuais é ver se estamos dentro ou não da média para os 65 pontos. Neste momento, estamos dentro da média e estamos na luta", sublinhou.

O triunfo sobre o Tondela permitiu ao Sp. Braga isolar-se no 3.º lugar, concluindo da melhor forma a primeira volta do campeonato. Jorge Simão admitiu a importância da vitória, embora lembre que a equipa precise de mostrar mais regularidade ao longo de todo o encontro."Era importante ganhar porque estamos a virar o campeonato. Fizemos 36 pontos e estamos dentro da meta pontual a que nos comprometemos. Foi uma vitória justa, pontuada com alguns momentos em que revelámos alguma exuberância. Queria deixar uma palavra de felicitação para o que os jogadores produziram. Temos de alargar aquilo que fizemos para os 90 minutos", referiu o técnico arsenalista em declarações à SportTV.