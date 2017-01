Continuar a ler

Record, o futebolista de 27 anos já terá mesmo feito exames médicos e prepara-se para assinar um



Segundo informações recolhidas por, o futebolista de 27 anos já terá mesmo feito exames médicos e prepara-se para assinar um contrato válido para as próximas 4 temporadas , com mais uma de opção.

André Pinto vai reforçar o Sporting a partir da próxima temporada. Jorge Simão foi questionado esta terça-feira sobre a mudança do central para Alvalade mas não adiantou qualquer pormenor."É um assunto que não me diz respeito. Nada a comentar", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão do encontro da Taça CTT com o V. Setúbal.

Autor: José Mário