"Vivi naquele balneário 6 meses, mas aquilo que eu conheço mais são as relações pessoais. Mas isso não joga. Conheço pessoalmente os jogadores, mas o desempenho deles é que faz ganhar ou perder jogos. Quem joga são eles, não eu. Não acho que ninguém terá vantagem, a qualidade dos jogadores é que determina muita coisa", acrescentou.

Jorge Simão regressa este sábado a Chaves , agora no papel de adversário, mas o treinador do Sp. Braga faz questão de deixar a questão emocional fora das quatro linhas."Por mais que há aqui uma envolvência pessoal, porque fui muito bem tratado em Chaves e tenho uma palavra de gratidão para todos adeptos e pessoas da região, não posso tornar a coisa pessoal. Isto é um jogo, as emoções individuais não serão importantes para este jogo", disse, ao final da manhã desta sexta-feira, o técnico dos arsenalistas, esperando "muitas dificuldades" no duelo da 25.ª jornada da Liga NOS.

Autor: José Mário