Assim, o favoritismo estará dividido em partes iguais, "porque em jogos deste tipo de contexto, a questão do favoritismo desvanece-se completamente", explicou Simão, elogiando a "demonstração de qualidade" dada pelo adversário na meia-final contra o Benfica."Fez três golos contra a melhor equipa em Portugal, porque assim a tabela classificativa o demonstra. Por isso, acentuar ainda mais a ideia de que, se já numa meia-final era assim, numa final não há qualquer tipo de favoritismo. Dividia mesmo claramente, 50-50", acrescentou.Questionado sobre uma eventual gestão do plantel, face aos compromissos do campeonato, Jorge Simão declarou que utilizará a "melhor equipa" que o Sporting de Braga conseguir apresentar neste momento."Não acredito que nenhum treinador do mundo, jogando uma final, possa pensar em gestão do plantel. Eu não acredito. Eu não o faria e se algum dia o fizer interne-me, por favor", ironizou.Jorge Simão desvalorizou também a hipótese de poder conquistar o seu primeiro título como treinador, garantindo que o seu foco está numa "oportunidade" que o clube não pode "deixar fugir", uma vez que "não há hipóteses de recuperar pontos na jornada a seguir".O treinador garantiu ainda que o médio brasileiro Assis, o mais recente reforço dos bracarenses, ex-Desportivo de Chaves, está disponível para o jogo de domingo, explicando depois a sua contratação."O Assis é uma contratação que faz todo o sentido num clube que, como diz o presidente, tem de preparar-se para, num curto período de tempo, poder disputar o titulo nacional. Até me arrepiei quando ouvi o meu presidente dizer isto, porque é uma visão à qual me quero agarrar. E, portanto, a contratação do Assis vem nesse sentido, da construção de uma equipa que possa, progressivamente, vir a afirmar-se como poder no futebol nacional e depois internacional. É uma visão que nos arrasta a todos para um caminho ambicioso", concluiu.A partida de domingo entre Moreirense e Sporting de Braga está marcada para as 20:45 e será arbitrada por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.