Jorge Simão disse este domingo querer que a equipa reaja aos maus resultados, num dia em que o Sp. Braga deixou escapar a vitória diante do V. Setúbal já perto do final, acabando por empatar 1-1 "Foi um bom jogo, emotivo e com intensidade. Houve fases repartidas no domínio. A sensação que temos é que deixámos escapar a vitória. Podíamos ter feito o 2-0. É mais uma situação dura ao cair do pano. Perante as dificuldades estamos a ser profundamente colocados à prova. Temos de ter capacidade para reagir. É nestes momentos que se vê quem tem estofo para continuar a lutar. Estamos a ser colocados a uma prova duríssima e estamos cá para dar a volta. A forma como as coisas acontecem só me fazem olhar para isto como uma forma de crescimento individual e coletivo. Não fizemos a grande penalidade, mas creio que há outro lance com o Vukcevic. Chorar sobre o leite derramado não é solução", explicou o técnico.O timoneiro dos guerreiros disse saber quais as origens da crise de resultados - são já seis jogos consecutivos sem vencer - mas referiu também não ser o momento certo para falar: "Tenho justificações, como é óbvio. Mas não é o momento adequado para fazer esse balanço. Estamos cá para ultrapassar a situação atual".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões