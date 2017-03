Continuar a ler

Para Jorge Simão, que fazia a antevisão do encontro da 26.ª jornada da I Liga de futebol no reduto do Belenenses, as palavras de Salvador "apelam a um espírito de união" tendo em vista o que ainda se pode conquistar esta época.Questionado sobre qual a sua quota-parte de responsabilidade nessa "época banal", notou ter entrado para o clube "na segunda metade de dezembro", mas admitiu que "os resultados têm ficado aquém das expectativas, como é óbvio".Frisou também que o clube, no mesmo momento (com 25 jornadas concluídas), está na mesma posição do ano passado - quarto lugar - e à mesma distância do terceiro posto (oito pontos).Os 'arsenalistas' têm apenas três vitórias longe de Braga e são o quarto pior ataque do campeonato nos jogos fora, "problema" que se explica "não só por um fator", considerou."Em Setúbal, podíamos ter feito o 2-0 (penálti falhado com 1-0) e deu em empate, em Chaves, criámos muitas entradas no último terço para finalizar, mas, por vários motivos, não conseguimos. Não me quero desresponsabilizar enquanto líder do processo, mas estamos a trabalhar no duro para resolver esse problema", frisou.Jorge Simão disse ainda ser "muito fácil" compreender algum sentimento de desilusão nos adeptos: "Este clube, nos últimos anos, tem construído uma imagem justa de quarto grande, que procura cimentar-se, na luta pelos lugares do pódio. Tudo o que não seja isso, acaba por defraudar um pouco as expectativas das pessoas e eu assumo isso também".Revelou ainda que não se alheia das "muitas críticas" que recebeu desde que é treinador dos minhotos."Não deixo passar uma crítica sem que mereça a devida ponderação. Analiso e reflito. É um momento desconfortável, mas faz-me parar para analisar e procurar saber se tem razão de ser. E, se é fundamentada, procuro resposta para ela", explicou.O internacional sub-20 Xadas tem estado em evidência na equipa B - é o melhor marcador da equipa, com 11 golos - e Jorge Simão pondera a sua utilização em breve."Pondero chamá-lo, sim. A equipa B está recheada de bons valores. O Xadas é um ativo do qual o clube e eu temos grandes expectativas, apenas esperamos o momento certo para que ele possa vir e crescer connosco", disse.Quanto à decisão de 'baixar' Martínez à equipa secundária nos dois últimos jogos, afirmou ter sido para lhe dar minutos em competição, já que o médio argentino tem sido pouco utilizado na equipa principal, "mas a qualquer momento pode regressar".O Sporting de Braga defronta o Belenenses no Restelo e Jorge Simão quer "aliar a uma exibição sólida os três pontos".Disse ter "belíssimas recordações e uma ligação muito forte" ao Belenenses, clube que já treinou, tendo festejado uma subida de divisão como técnico-adjunto e um apuramento para a Liga Europa como principal."Perdeu 4-0 na Luz (com o Benfica), na última jornada, mas vinha de uma sequência muito boa de jogos e mesmo a perder 1-0 causou algum perigo. Tem crescido e fez algumas 'remontadas', sinal de que a equipa está viva", considerou.Sporting de Braga, quarto classificado, com 43 pontos, e Belenenses, 10.º, com 32, defrontam-se às 16:00 de sábado, no Estádio do Restelo, em Lisboa, num jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.