"Acho que, mesmo com dez, conseguimos lutar e criar um outro lance de golo, que não concretizámos, e acabámos por sair sem pontos, o que nos parece demasiado penalizador. Vimos de um momento difícil, e ninguém esperaria que do dia para noite, e por magia, as coisas se alterassem e passássemos a ter um comportamento que maravilhasse. Fizemos um jogo sério depois de uma semana dura, e apesar de estarmos preparados para virar o momento, não o conseguimos", lamentou.



Para o que aí vem, Jorge Simão recorda que o objetivo inicialmente traçado ainda é possível. "Restam-nos 15 jogos para o objetivo dos 65 pontos que traçámos e estou certo que vamos conseguir. Não há que assumir uma postura derrotista e de desânimo. Temos de trabalhar porque ainda há muito para fazer. Compreendemos e respeitamos os adeptos. Quando as coisas correm bem é fácil baterem palmas, mas é quando as coisas não correm bem que se vê quem tem estofo para dar a volta à situação. Temos de focar-nos no jogo seguinte, pois continuamos vivos na luta dos 65 pontos. É uma fase dura, que vários clubes passam, mas é no fim que se fazem contas", finalizou.

Para Jorge Simão, o duelo com o Rio Ave "não foi um bom jogo", por culpa das "condições climatéricas" e, também "por outras razões". Na ótica do treinador do Sp. Braga faltou eficácia ao conjunto por si orientado, mas também há queixas quanto à atuação da equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida."Tenho de dizer que não foi um bom jogo, mas que se complicou pelas condições climatéricas e por outras razões. É importante dizer que quando o jogo estava 0-0 tivemos duas bolas na cara do guarda-redes para fazermos golo. Mas, depois, o Rio Ave marca na sequência de um lance em que não foi marcada uma falta a nosso favor. Houve também outros lances e cartões que nos condicionaram e que, juntando a alguns fora de jogos mal tirados, nos complicaram a tarefa", começou por apontar.

Autor: Lusa