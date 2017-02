O treinador do Sp. Braga, Jorge Simão, lamentou a derrota sofrida pela sua equipa, mas não deixou de destacar o desempenho dos seus jogadores. "Acho que se justificava o nosso golo. Foi o meu melhor jogo desde que estou em Braga, mas somámos zero pontos. Foi um grande Braga que se viu aqui, com mais do dobro dos cantos e remates. Ficou tudo decidido com o lance individual de um jogador", afirmou o treinador, à Sport TV, onde ainda se mostrou confiante para o futuro: " O que fica é que é com este Braga que vamos sair desta fase difícil. Neste jogo quem marcasse ganharia, e foi tudo decidido num lance individual de um grande jogador e quem marcou primeiro foi o Benfica".

Salientado que a sua equipa "foi agressiva", o técnico acrescentou: "Estamos numa fase muito dura mas com esta demonstração de qualidade estou certo que vamos sair desta fase. Contudo, isto não nos tira o amargo de não termos somado pontos".

Continuar a ler

Para terminar, o responsável técnico dos minhotos ainda deixou uma palavra de apreço a Mitroglou. "É uma lance de talento admirável de um jogador. É uma jogada em que ele sai de um curto espaço de terreno. Como já disse estamos numa fase dura. O processo de mudança é sempre difícil. No entanto, com os sinais de crescimento que noto acredito que vamos sair desta fase", concluiu.

Autor: João Soares Ribeiro