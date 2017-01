Continuar a ler

"Não sendo daqui, conheço bem esta rivalidade. E tenho o privilégio de viver por dentro. É um chavão dizer que a componente emocional prevalece sobre outras. Temos oportunidade de desfrutar e queremos dar uma alegria a todos os que sentem o Sp. Braga", atirou Jorge Simão, esperando casa cheia ante o rival do Minho, numa semana em que os Guerreiros celebram o 96º aniversário."Há uma coisa que tenho clara: jogamos para os sócios e eles têm de se sentir fundamentais. Amanhã teremos um número bastante considerável de gente que torce por nós e queremos ter um ambiente guerreiro que nos ajude nas fases mais difíceis do jogo."A fechar a conferência, Jorge Simão admitiu que os arsenalistas estavam na corrida pelo médio Assis, do Chaves, e comentou a provável contratação do brasileiro por parte do atual vice-líder do campeonato."Acho que é uma manifestação claríssima de grande respeito do FC Porto pelo Braga. Porquê? Fica evidente", deixou no ar.Entretanto, foi divulgada a lista de convocados do Sp. Braga para o dérbi e o destaque vai para as entradas de Velázquez (recuperou de lesão) e de Vukcevic (regressa aos eleitos).Marafona e MatheusPaulinho, Baiano, Goiano, Velázquez, Rosic, Artur JorgeBattaglia, Vukcevic, Xeka, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Alan, Pedro Santos: Pinho, Stojiljkovic e Rui Fonte