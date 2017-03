Continuar a ler

Questionado sobre se este foi o melhor jogo da equipa sob o seu comando, Simão respondeu assim: "Entre jogo e resultado, foi, mas já fizemos jogos belíssimos, como com o Benfica, em que não ganhámos nem somámos pontos. Sinto que estou num clube com os jogadores com mais talento que alguma vez tive na carreira e, quando eles estão alinhados num pensamento e formam uma equipa, conseguimos ser exuberantes".Por fim, o treinador frisou que este triunfo pode significar uma reviravolta no cenário dos minhotos: "Penso que sim, este jogo foi a síntese do que tem sido este ciclo, golo cedo que podia dar tranquilidade, mas pouco depois sofremos o golo, mas, apesar disso, estivemos perfeitos até ao final da primeira parte, com um futebol fluido e ligado. O único lamento é a lesão do Hassan [síndrome pubálgico revelou o clube depois]".