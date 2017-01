Continuar a ler

"Défice de agressividade? Não vou por aí, mas no momento de perda da bola, faltou alguma capacidade para utilizar o recurso à falta para estancar o contra-ataque do Vitória de Guimarães. Criámos belíssimas jogadas, que podiam ter sido traduzidas em golo, mas a falta de eficácia tirou-nos a possibilidade de discutir mais cedo o jogo", lamentou.



Questionado sobre se a sua equipa acabou por acusar a pressão, o técnico dos bracarenses confessa que esse pode ter sido o caso. "Ansiedade sim, porque estes jogos são carregados de muita emoção e quando o processo ainda não está sólido, as emoções toldam. Ter emoções é bom, mas importa saber o que fazemos com elas. Às vezes interessa respirar, pousar", admitiu.



Ainda que tenha perdido ante um rival, Jorge Simão felicitou "o adversário pela vitória", ainda que realce que, "se os parâmetros estatísticos ditassem a vitória", o Sp. Braga teria ganho o encontro.



A eficácia (ou a falta dela...) foi o que definiu o desfecho do clássico entre Sp. Braga e V. Guimarães. Pelo menos é isso que Jorge Simão, treinador dos bracarenses, considerou este domingo, após o desaire sofrido em casa diante do rival do Minho, por 2-1 "Foi uma questão puramente de eficácia. Entrámos bem, acutilantes, com atitude pressionante, a criar situações de golo e, aos 10 minutos, num canto, o Vitória marcou e, pouco depois, fez o 2-0 e ficou ainda mais confortável. Expusemo-nos ao contra-ataque do Vitória, que é um dos seus pontos fortes, e foi por aí que nos criou dificuldades. Mas, acho que fizemos um bom jogo, paulatinamente fomos criando situações de golo e tivemos uma atitude guerreira e estoica. O que fica é uma sensação de um vazio pontual, porque um dérbi é vivido com muita emoção e muita luta", começou por analisar.

Autor: Fábio Lima