O treinador bracarense explicou depois os distintos resultados que a equipa tem obtido em casa e fora dela: "Gosto de pensar que nos preparamos para jogar em casa e fora exatamente da mesma maneira. Não gosto de pensar que há um campeonato em casa e outro fora. O facto de não ganharmos fora de casa deve-se a um conjunto de condicionantes. De positivo há o facto de não sofrermos golos e isso é um ponto importante. Isso é positivo, pois não sofrendo ficamos mais perto de ganhar. Faltou-nos finalizar uma das situações que tivemos ou materializar o domínio que tivemos. Para a semana temos nova oportunidade, pois jogamos fora".



Jorge Simão, técnico do Sp. Braga , admitiu que a equipa sentiu dificuldades a jogar no terreno do Chaves , no encontro deste sábado que terminou empatado a zero "Já tinha algumas saudades desta sala de imprensa. Obviamente que este é um terreno muito difícil, um estádio complicado, com um ambiente e uma envolvência muito difícil para os adversários. O público transmontano tem esta virtude de criar um ambiente próprio de apoio à sua equipa e é muito difícil jogar aqui. Registo que só o Benfica ganhou e passou por muitas dificuldades. Com estas condicionantes todas, nós queríamos muito ganhar o jogo e fizemos por isso. Tivemos ascendente, tivemos domínio e vontade de pegar no jogo e assumi-lo, mas reconheço que houve oportunidades para o Chaves fazer o golo. Fica o registo da atitude dos jogadores neste estádio difícil. Tiveram um trabalho duro, de compromisso grande com a equipa e isso traduz-se num ponto conquistado que não sendo o esperado foi o possível", referiu o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões