Continuar a ler

"Mais do que um peso que me saiu dos ombros, foi o sentir que retomámos o caminho que todos nós procurávamos e o sentir que contribuímos para que as pessoas que torcem pelo Sp. Braga saíssem do jogo mais satisfeitas, com uma empatia maior com os jogadores. Isso é o que nos agrada e nos motiva a continuar", assegurou o treinador que, já com a época em andamento, trocou Chaves pela cidade dos arcebispos, adiantando que a preparação da próxima época já está em preparação."Já muitas decisões foram tomadas nesse sentido. Eu tenho contrato por mais um ano, isso é público, muitas decisões já estão a ser tomadas para a próxima época e, agora, o caminho é trabalhar, para os oito jogos que ainda faltam até final do campeonato e preparar o melhor possível a próxima época", acrescenta Jorge Simão, recordando que ainda há objetivos por concretizar esta temporada."Aquilo que nós apontámos como meta, como compromisso, não só eu, como todo o grupo de trabalho, continua ainda bem vivo e é a isso que nós vamos agarrar-nos. São oito jogos até ao fim, cada jogo é para ser encarado com disponibilidade total para conquistar os 3 pontos. Estamos nessa luta e há muita coisa para conquistar até final da temporada. Quer a nível individual, pelos jogadores, quer a nível coletivo, para elevar o Sp. Braga às expetativas com que todos nós chegamos", concluiu o treinador do Sp. Braga.