Após o triunfo (3-0) sobre o V. Setúbal, que deu o apuramento ao Sp. Braga para a final da Taça CTT, Jorge Simão não escondeu a satisfação com o resultado e a exibição da sua equipa no Estádio Algarve."Missão cumprida", começou por referir o técnico arsenalista, em declarações à SportTV, antes de acrescentar: "Quando uma vitória tem esta expressão numérica, pouco mais há a dizer. Cumprimos aquilo que nos propusemos. Chegámos aqui, ganhámos e estamos na final. Mais do que para mim, tem significado para estes jogadores que têm passado por uma época atribulada, com uma mudança de treinador. Hoje soubemos controlar os momentos do jogo enquanto equipa."Já questionado sobre o eventual adversário na final de domingo - Moreirense e Benfica defrontam-se esta quinta-feira na outra meia-final da prova -, Jorge Simão respondeu com um sorriso e alguma ironia: "Nem sequer sei quem vai jogar amanhã".