Wilson Eduardo, que está parado desde 22 de janeiro devido a uma lesão no adutor da coxa direita, subiu um patamar na sua recuperação e começou a trabalhar com bola. O extremo ainda não está disponível para o duelo com o Arouca, mas abrem-se perspetivas de já poder entrar nas opções na deslocação a Chaves, na próxima semana. Em nove partidas para o campeonato, o Sp. Braga de Simão obteve oito golos (0,88 por jogo). Realidade que choca com os 24 golos em 13 rondas de José Peseiro (1,84 por jogo).

A confiança é o ingrediente fundamental para o Sp. Braga acabar com a crise de eficácia na finalização. Jorge Simão está a fazer um trabalho mental com os jogadores que visa dar-lhes liberdade para tentarem o remate, mas fazendo-o com maior convicção de que podem marcar.O facto de os arsenalistas apenas terem obtido quatro golos nas últimas seis jornadas despertou muitas dúvidas, que focaram desde o modelo de jogo até às próprias características dos elementos que têm maior responsabilidade na finalização. Jorge Simão, porém, entende que a questão é coletiva e, embora possam ser realizados acertos à composição do onze, a mudança de alguns nomes não é uma solução mágica. A ideia passa por insistir na via que permitiu melhorias nas últimas jornadas.

Autor: Vítor Pinto