O Braga vem de um empate e uma exibição 'cinzenta' com o Nacional (0-0), também na Madeira, mas Jorge Simão, no comando técnico dos minhotos há três semanas, considera não existir desilusão com o facto da equipa ainda não jogar à sua imagem."Não há desilusão, cheguei extremamente motivado. Este não é um clube desconhecido, sabia perfeitamente ao que vinha, o contexto e as dificuldades. Estou de 'corpo e alma' e motivado para encontrar soluções, para chegar à 'final four' da Taça da Liga e aos 65 pontos no campeonato", garantiu, acrescentando não conseguir prever quanto tempo levará a colocar a equipa a jogar como quer.Diante do Marítimo, só a vitória interessa aos bracarenses para seguir em frente na prova."Só nos interessa, única e exclusivamente ganhar. Isso não se reflete em mais peso porque esta é a abordagem mental que temos para todos os jogos", disse.Jorge Simão elogiou o adversário, que tem uma equipa "sólida e consistente", com um 'onze' base estabelecido há algumas jornadas."O mesmo não acontece connosco, mas não me estou a desculpar de nada", notou.O técnico afirmou ainda que o médio argentino Battaglia, que se estreou como titular com o Nacional, veio "acrescentar qualidade"."Pode transportar o jogo para a frente com facilidade, através do passe e da sua passada larga. Consegue deixar para trás adversários com duas ou três passadas e consegue ligar as diferentes fases do jogo", disse.Sporting de Braga, segundo classificado do grupo C, com três pontos, e Marítimo, primeiro, com quatro, defrontam-se às 20h15 de quarta-feira, no Estádio do Marítimo, partida que será arbitrada por Bruno Paixão, da Associação de Futebol de Setúbal.