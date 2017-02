Continuar a ler

"Foi um jogo dividido e emotivo, com oportunidades de uma e de outra parte, mas as nossas foram claras de golo. Já vi as imagens. São claras, não deixam espaço para quaisquer dúvidas", insistiu Jorge Simão, que recusa estar desanimado com a série de maus resultados conseguidos pela sua equipa nas últimas jornadas da Liga NOS."Fui contratado para construir uma equipa que enchesse de orgulho todas as pessoas que gostam do Sp. Braga. Sabia as dificuldades que ia ter, porque entrei numa fase difícil, em janeiro, um mês de mercado aberto, com muitas entradas e saídas de jogadores, muitas situações por definir e jogos de três em três dias", recordou o técnico contratado ao Desp. Chaves, garantindo que "isto não são desculpas ou justificações" "São factos", argumentou.O projeto é para prosseguir, com mais um ou menos um percalço. Disso não tem dúvidas Jorge Simão. "Estou com muito orgulho neste projeto. Nessa linha, estamos no meio desse processo de construção contínua em pleno campeonato, com o objetivo de chegar aos 65 pontos e, se possível, acrescer a isso mais alguma coisa. As dificuldades estão à vista de todos. É impossível escondê-las", reconheceu o treinador bracarense, não esquecendo de elogiar aqueles que com ele trabalham diariamente."Tenho de dar uma palavra de grande apreço àquilo que os jogadores têm conseguido fazer no decurso deste tempo, porque vivemos momentos difíceis. Tocámos no chão, fomos ao chão e agora temos de nos reerguer e, paulatinamente, vamo-nos reerguendo.Hoje, ficou já evidente uma melhoria clara e do que esta equipa pode e vai conseguir fazer. É nesse caminho que estamos", garantiu Jorge Simão, deixando a certeza de que melhores dias virão para o Sp. Braga."Vivemos a pior fase a nível de resultados. É um facto. Agora, não me parece que isso seja suficiente para condicionar a preparação do jogo da próxima jornada (com o Benfica). Temos uma semana de sete dias para poder trabalhar o jogo e acho que vamos estar fortes e mais consistentes ainda. Vamos lutar para somar três pontos", prometeu o treinador da equipa arsenalista.