"Tendo nós a possibilidade de nos apresentarmos de acordo com a construção das nossas ideias, estaremos fortes. O V. Setúbal tem feito bons resultados e será um bom combate, num jogo com características especiais. Queremos é chegar à final, independentemente de como o jogo corra", acrescentou Jorge Simão, que deixou uma sugestão aos responsáveis da prova. "O último passo para a credibilização da Taça CTT seria que o vencedor do troféu tivesse acesso às competições europeias."



O técnico confirmou ainda que Marcelo Goiano e Wilson Eduardo não estão disponíveis para o duelo de amanhã, ao passo que Ricardo Ferreira está de regresso aos convocados.



Lista de convocados:

Guarda-redes: Marafona e Matheus

Defesas: Paulinho, Baiano, Ricardo Ferreira, Rosic, Artur Jorge, D´Alberto

Médios: Battaglia, Vukcevic, Xeka, Pedro Tiba, Ricardo Horta, Alan, Pedro Santos

Jorge Simão, técnico do Sp. Braga, abordou esta terça-feira a partida de amanhã com o V. Setúbal, para a meia-final da Taça CTT (20H45), não assumindo o favoritismo dos arsenalistas."Acho que sendo um jogo com estas características, uma meia-final, a questão do favoritismo esfuma-se. É óbvio que se olharmos para o palmarés recente, pelo lugar na Liga, podemos considerar que o Sp. Braga é favorito. Mas tendo as caraterísticas que este jogo tem, esse favoritismo esfuma-se. Vai ser um jogo equilibrado e com predominância de uma ou outra equipa durante as várias fases do jogo", disse o treinador, sublinhando a ambição de erguer o troféu.

Autor: José Mário