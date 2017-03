Continuar a ler

O treinador identicou ainda o que falta melhorar à sua equipa: "Independentemente do adversário, o que me preocupa é solidificar os nossos comportamentos dentro do campo, juntando a soma de três pontos jornada a jornada. Hoje revelámos coisas que não tivemos noutros jogos. O Belenenses esteve por cima de nós e não sofremos golo."Esta não tem sido uma época muito fácil para os jogadores e houve momentos dolorosos. Quem anda nesta vida, cai e vai ao chão, mas tem de se levantar rapidamente. Temos oito jogos pela frente, para nos levantarmos mais fortes".Jorge Simão deixou ainda elogios a Alan, não só pelo que tem feito ao serviço do Sp. Braga, mas também pela maneira como a sua entrada mexeu com o jogo."Quero deixar uma palavra de reconhecimento ao trabalho do Alan, pelo que tem feito na sua carreira ao serviço do Braga e pelo que ainda representa enquanto jogador. O momento-chave deste jogo é a entrada do Alan. A partir esse momento, o jogo começou a ser gerido de forma a mais serena e mais tranquila".