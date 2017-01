Depois de Paulinho e Battaglia, Jorge Simão está muito próximo de ‘roubar’ mais um jogador ao Chaves. Assis foi desde o primeiro momento uma das prioridades do treinador, que se mudou para Braga em meados de dezembro, mas a proposta inicial de António Salvador, na ordem dos 700 mil euros, não convenceu a SAD flaviense.

Tal como Record noticiou em primeira mão, Assis é visto como o sucessor ideal para Mauro, que não deve jogar mais esta temporada. Jorge Simão tem adaptado alguns jogadores à posição 6, mas nunca se contentou com essa situação... António Salvador foi sensível ao pedido do seu treinador e subiu a proposta. Agora, sim, em Chaves parece haver interesse em vender o passe de um jogador que até terminava contrato no verão, mas que assinou um acordo para renovar até 2019.

A confirmar-se, o Sp. Braga ganha assim a corrida por um dos grandes destaques desta 1ª volta do nosso campeonato. Aos 26 anos, Assis comandou o meio-campo do Chaves e não se estranhou a cobiça de muitos emblemas. Nantes, Marselha e Bétis foram alguns dos nomes que se falaram. Por Trás-os-Montes a saída de Assis não será fácil de colmatar e o cenário fica ainda pior quando Ricardo Soares também já viu partir dois outros titulares indiscutíveis, ambos para o Sp. Braga. Battaglia, até estava emprestado, enquanto o lateral-direito Paulinho foi contratado e já ganhou um lugar no onze. Para a defesa deve ainda chegar Geraldes (Sporting), enquanto que para o miolo já há Bressan e de Alvalade também está a caminho Ryan Gauld.



Uma cedência em equação



Desde o primeiro contacto para levar Assis que o Sp. Braga tentou oferecer jogadores ao Chaves, até para baixar o valor da compra do passe. O avançado Crislan foi recusado por Ricardo Soares, que gostaria de contar com Pedro Tiba, uma vez que os empréstimos de Sérgio Oliveira (FC Porto) e Pelé (Benfica) eram quase uma miragem. Tiba está a ser utilizado por Jorge Simão e agora é Bakic quem pode servir de moeda de troca.

Autores: José Miguel Machado e Ricardo Vasconcelos