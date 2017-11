Continuar a ler

Questionado sobre se o Braga é favorito por jogar em casa e ter vencido na Alemanha (2-1), Julian Nagelsmann considerou que esse triunfo não foi justo e que a resposta será dada no jogo.



"O Braga venceu na Alemanha, mas não mereceu esse resultado. Vamos trabalhar para mudar isso", afirmou.



O treinador deixou ainda elogios à equipa minhota, considerando que "joga de forma ofensiva e é perspicaz", mas avisou que um tento chega para o Hoffenheim vencer.



O médio Havard Nordveit mostrou otimismo e vontade de levar a vitória para casa.



"É isso que está na nossa cabeça, o último jogo não correu bem, mas estamos confiantes, vamos dar o nosso melhor e tudo pode acontecer nos 90 minutos", afirmou.



O treinador do Hoffenheim, Julian Nagelsmann, disse esta quarta-feira que está com um "bom pressentimento" para o jogo de quinta-feira com o Sp. Braga, da quinta jornada do grupo C da Liga Europa."Vamos jogar com cuidado, tentar ser equilibrados, mas sem medo e a olhar para a baliza adversária. Estamos confiantes, treinámos muito e estamos com um bom pressentimento para o jogo", afirmou o técnico de apenas 30 anos.

