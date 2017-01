O mercado ainda está aberto e o Sp. Braga precisa de colmatar algumas posições, sendo uma delas a zona central do meio-campo. Entre os vários jogadores que têm sido seguidos, há um que desde já se destaca: o colombiano Kevin Balanta, que se encontra a disputar pela sua seleção a competição sul-americana de sub-20. Kevin Balanta joga no Deportivo de Cali, tem 19 anos e mede 1,79 metros. Outros clubes europeus também têm Kevin no radar e, por isso, nada está garantido.

Autor: Bruno Freitas