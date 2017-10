Continuar a ler

"Calhámos num grupo que não é muito fácil, tem equipas que nos vão dificultar bastante. O primeiro adversário é campeão da Ucrânia", sublinha o técnico, de 44 anos, recordando o histórico do futsal ucraniano, com presenças e boas participações em Europeus.



"Temos de ser organizados como fomos até agora. O Kherson vale pelo coletivo, pela forma organizada como joga e pelo aspeto físico. O mais determinante poderá ser a forma como conseguirmos contrariar esse poderio físico e a forma como os conseguirmos surpreender", confidenciou Nuno Dias, acrescentando: "São três adversários difíceis. Vamos estar preparados para eles e dar seguimento ao bom momento que atravessamos."



Confiança arsenalista



"Aspirações temos, é para isso que nós lá vamos. Temos de acreditar que é possível passar." Eis a mensagem que o técnico do Sp. Braga, Paulo Tavares, de 53 anos, deixou antes da partida para a Eslovénia, onde hoje começa a disputar o Grupo 2... com o Inter Movistar.



"Não tivemos muita sorte com o sorteio, preferíamos encontrar o Inter no último duelo. Para nós é importante fazer um bom jogo, para não ficarmos afetados psicologicamente. Mas o foco é no torneio, nos três jogos, e perceber que uma vitória nos coloca na fase seguinte", sublinhou.

A Ronda Principal da UEFA Futsal Cup arrancou ontem com o Grupo 6, mas as equipas portuguesas, Sporting e Sp. Braga, só entram hoje em ação, na Sérvia e Eslovénia, respetivamente."O objetivo é passar em 1º lugar, com boas exibições e bons resultados, de preferência com três vitórias", assumiu o treinador dos campeões nacionais e ‘vice’ europeus, Nuno Dias, à Sporting TV. Apesar de passarem os três primeiros, a liderança iria afastar os leões de outros ‘tubarões’ no futsal europeu na Ronda de Elite.

Autores: Cláudia Marques e José Mário