O acordo com André Pinto assinala mais um episódio no capítulo das transferências da Pedreira para Alvalade, cenário que desde a temporada 2011/12 não conhecia desenvolvimentos. Então, no primeiro ano do mandato de Godinho Lopes na presidência dos leões, o central peruano Alberto Rodríguez – que também assinou a custo zero – e o técnico Domingos Paciência fizeram esse mesmo trajeto. Antes, já os dois clubes tinham fortalecido as suas relações negociais com as transferências de Evaldo (10/11), João Pereira (09/10), Abel (06/07), João Alves e Wender (05/06) e Luís Filipe (01/02).