O último golo do Ludogorets, que lidera o Grupo C da Liga Europa com um ponto de vantagem sobre o Sporting de Braga, que é segundo, foi apontado já em tempo de descontos (90+1) por João Paulo.



O Ludogorets comanda a liga búlgara com 39 pontos, mais quatro do que o CSKA Sófia, que hoje empatou 1-1 na receção do Botev Plovdiv.

O Ludogorets, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, venceu o Lokomotiv Plovdiv por 3-0, em jogo da 16.ª jornada da liga búlgara, competição que lidera com mais quatro pontos do que o CSKA Sófia.Na visita a Plovdiv, o Ludogorets chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Claudiu Keseru e Marcelinho, apontados aos 14 e 17 minutos, respetivamente.

Autor: Lusa