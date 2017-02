Satisfeito pelo triunfo alcançado pelo Rio Ave diante do Sp. Braga (1-0) , Luís Castro enalteceu a atuação dos seus pupilos frente aos minhotos, destacando o facto de estes terem dado uma "resposta de serenidade" após uma fase de resultados menos boa."Fizemos um jogo de grande qualidade e fomos uns justos vencedores, mesmo depois de termos sido, durante 15 dias, massacrados por não ganhar há quatro jogos. Demos uma resposta de serenidade com qualidade de jogo. Foi debaixo de pressão que fomos a jogo, mas mostrámo-nos muito fortes, conseguindo criar bons lances de perigo e não dar bola ao Sp. Braga","Sabíamos que íamos jogar contra um adversário forte, que se ganhasse passaria para o terceiro lugar. E perante uma equipa poderosa e com jogadores de qualidade, também mostrámos que temos qualidade. Sobre a arbitragem não vou falar, também não fiz em outros momentos, e vou tentar manter essa postura, a não ser que sejam coisas demasiado evidentes", finalizou.

Autor: Lusa