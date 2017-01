Tecrübeli oyuncuyla 1 yili opsiyonlu olmak üzere 2,5 yillik sözlesme imzalandi... pic.twitter.com/0YUnt8IzV9 — OSMANLISPOR FK (@OSMANLISPOR_FK) 26 de janeiro de 2017

O bom desempenho no Sp. Braga, nas temporadas 2014/15 e 2015/16, renderam-lhe um contrato assinado, no início da temporada com Al-Ahli Jeddah da Arábia Saudita, então treinado pelo técnico português José Gomes, que teve a última palavra na sua contratação.Tal como ao treinador luso, as coisas também não correram de feição, no capítulo desportivo ao médio brasileiro, que realizou apenas uma partida pelo conjunto saudita antes de tomar a decisão de aceitar a proposta do Osmanlispor, o 8.º classificado da Liga turca.O futebolista, de 31 anos, que conta com a conquista de uma Taça de Portugal no seu palmarés e, além do Sp. Braga, representou em Portugal o P. Ferreira e o Freamunde, assinou um contrato válido por duas temporadas e meia, mais um de opção. Os valores envolvidos no negócio não foram revelados.

Autor: João Lopes