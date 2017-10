Continuar a ler

O Moreirense, 17.º e penúltimo classificado com seis pontos, recebe na segunda-feira o Sporting de Braga, que é quinto com 15, depois de um interregno para o campeonato, em que a equipa visitou venceu o Canelas (3-1), em jogo da Taça de Portugal, e o Braga perdeu (2-0) em casa com Ludogorets, para a Liga Europa.



Manuel Machado não acredita que a sua equipa esteja mais motivada para a partida de segunda-feira, nem conta que o Braga, por ter jogado a meio da semana, esteja mais desgastado, frisando a qualidade dos jogadores bracarenses, mas também não esquecendo a dos seus atletas.



"O nível de prestação e rendimento [do Braga] é muito estável. Não é o facto de terem jogado há quatro dias, independentemente de terem rodado ou não alguns jogadores, que vai minimizá-los. Temos uma equipa em construção. Tem estabilizado os seus processos e as suas dinâmicas", disse o técnico dos cónegos.



O treinador cnsiderou que o adversário é "de nível alto, tem grande qualidade, grandes praticantes", mas também reiterou a "confiança" de que é possível "um resultado positivo". "É isso que nos move", concluiu Manuel Machado.



O treinador do Moreirense disse este domingo estar "confiante num resultado positivo" em casa, "apesar do respeito" pelo Sp. Braga, que defronta segunda-feira, em jogo da nona jornada da Liga NOS."Estou confiante. Apesar do respeito que temos pelo adversário, [tenho] confiança de que vamos conseguir um resultado positivo. E um resultado positivo é ganhar no nosso terreno. Já provámos contra um adversário de dimensão muito igual que somos capazes de o fazer. E estou a referir-me ao Sporting e que o empate (1-1 à sétima jornada) acabou por ser muito escasso para a produção da equipa", disse Manuel Machado em antevisão à partida.

Autor: Lusa