Marafona vai estar afastado dos relvados nos próximos seis meses devido a lesão, segundo informou esta segunda-feira o Sp. Braga em comunicado.O guarda-redes, de 30 anos, saiu aos 34 minutos da partida de domingo com o Tondela, com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.Marafona será operado nos próximos dias e a recuperação deve alongar-se até meados de novembro, o que afasta o guardião de ser uma possibilidade de escolha para Fernando Santos na convocatória para a Taça das Confederações, prova que terá início a 17 de julho.

Autor: Luís Miroto Simões