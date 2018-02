Continuar a ler

Danilo fica de fora a cumprir castigo, tal como os lesionados Ricardo Ferreira e Fransérgio.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 43 pontos, e Vitória de Setúbal, 16.º, com 18, defrontam-se no sábado, às 18:15, no Estádio Municipal de Braga.



Lista de 21 convocados:



- Guarda-redes: Tiago Sá e Matheus.



- Defesas: Marcelo Goiano, Bruno Viana, Rosic, Jefferson, Raúl Silva, Diogo Figueiras, Sequeira.



- Médios: Xadas, Fábio Martins, André Horta, Vukcevic, João Carlos Teixeira, Ryller e Esgaio.



O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou esta sexta-feira João Carlos Teixeira e Marcelo Goiano para a receção ao Vitória de Setúbal, sábado, da 23.ª jornada da Liga NOS.Os dois jogadores falharam o jogo com o FC Porto (João Carlos Teixeira por ser jogador emprestado pelos portistas) e estão de volta aos eleitos do técnico para o jogo com os sadinos.