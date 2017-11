Após uma temporada em que desempenhou um papel secundário, Matheus incorporou o de titular na perfeição e, até esta fase da época, a lesão grave sofrida por Marafona no final da época passada nunca foi um problema. Aos 25 anos, o brasileiro confirmou ter potencial para ser um guarda-redes de topo, e depois de ter dado conta do recado ao longo dos últimos meses, não vai ser fácil tirar-lhe o lugar.Prevendo-se que o internacional português esteja recuperado antes do termo do ano civil, a sua tarefa de recuperar o palco no sentido de ainda tentar ir ao Mundial’2018 não se afigura nada fácil. É que, em 2017/18, Matheus já realizou mais jogos (20) do que em toda a temporada passada (15). E, embora se trate de uma comparação sempre relativa, o facto é que o camisola 1 apresenta números superiores aos de Marafona. Ao serviço do Sp. Braga, o português encaixou 61 golos em 49 jogos, o que dá uma média de 1,24 golos por partida. Isto enquanto Matheus junta os 22 tentos encaixados nas duas dezenas de partidas esta época, a um registo de 15 golos em 15 encontros no ano transato. Tudo para um volume global de 87 tentos consentidos em 83 jogos (1,04 de média) que confirmam haver uma linha de continuidade no seu desempenho.Ainda assim, e com 11 golos averbados no campeonato, o Sp. Braga ainda procurar consolidar o sector recuado. Todavia, trata-se de uma questão que resulta sobretudo da rotatividade e não das exibições elogiadas do guardião.

Autor: Vítor Pinto