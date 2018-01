Continuar a ler

Registe-se que o brasileiro tem sido peça fundamental esta época, aproveitando a longa missão de sacrifício de Marafona que, entretanto, já recuperou de uma lesão grave no joelho direito e pode voltar a ser opção. O antigo titular dos minhotos, recorde-se, está sem jogar desde maio do ano passado.



Matheus é o único totalista nos 18 jogos do campeonato e mesmo nos restantes 16 oficiais só não alinhou em três ocasiões, deixando a baliza para André Moreira, que fez dois jogos nas Taças e entretanto seguiu para Belém, enquanto Tiago Sá foi titular no último confronto da Taça da Liga, no empate a duas bolas com o Portimonense. Aos 25 anos, Matheus está a realizar uma das melhores épocas da sua carreira, ao ponto de ser apontado com insistência a outros clubes, mas até ao momento apenas surgiu uma proposta concreta, oriunda de França, que não convenceu António Salvador. Registe-se que o brasileiro tem sido peça fundamental esta época, aproveitando a longa missão de sacrifício de Marafona que, entretanto, já recuperou de uma lesão grave no joelho direito e pode voltar a ser opção. O antigo titular dos minhotos, recorde-se, está sem jogar desde maio do ano passado.Matheus é o único totalista nos 18 jogos do campeonato e mesmo nos restantes 16 oficiais só não alinhou em três ocasiões, deixando a baliza para André Moreira, que fez dois jogos nas Taças e entretanto seguiu para Belém, enquanto Tiago Sá foi titular no último confronto da Taça da Liga, no empate a duas bolas com o Portimonense. Aos 25 anos, Matheus está a realizar uma das melhores épocas da sua carreira, ao ponto de ser apontado com insistência a outros clubes, mas até ao momento apenas surgiu uma proposta concreta, oriunda de França, que não convenceu António Salvador.

Matheus será reavaliado esta manhã no regresso do plantel dos minhotos ao trabalho, depois da folga de ontem. O guarda-redes saiu lesionado do jogo de anteontem, frente ao Benfica, com um forte traumatismo no tornozelo direito, problema que poderá ser impeditivo para o jogo da próxima jornada, na visita a Portimão.Apesar de obviamente sujeito a uma primeira avaliação logo após o final do jogo, Matheus saiu do estádio em evidentes dificuldades, quase não conseguindo pousar o pé no chão, mas o dia de hoje será decisivo para se perceber com mais exatidão a gravidade do problema.

Autor: António Mendes