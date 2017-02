Continuar a ler

O comandante boavisteiro realçou a maturidade da equipa, bem como a satisfação pelo desempenho da sua formação. "Esta equipa está crescer de dia para dia e a tornar-se adulta, à imagem do que são os pergaminhos deste clube. Portanto, só temos que estar felizes, porque, se calhar, pouca gente pensaria que nesta altura estaríamos nesta situação. Tenho que estar satisfeitíssimo com os meus jogadores", adiantou.



Numa análise mais técnica, Miguel Leal reconheceu que a sua ideia não foi bem sucedida, contudo destaca a capacidade de resposta da equipa, sem deixar de elogiar o adversário, considerando que foi um encontro bem disputado. "Queríamos marcar cedo, para aproveitar a intranquilidade do adversário, mas foi exatamente o contrário. Por isso, contra uma equipa forte, recuperar uma desvantagem não é nada fácil e o Braga tem excelentes jogadores e luta por objetivos diferentes dos nossos. Soubemos dar a volta, fomos crescendo com o jogo e fizemos um final de primeira parte excelente, que coincidiu com o golo do empate. Na segunda parte, tentámos ganhar e tivemos oportunidades, mas o adversário também fez o mesmo. Portanto, só tenho que estar satisfeito", concluiu.

Miguel Leal, treinador do Boavista, fez a sua análise da partida após o embate diante do Sp. Braga (1-1), a contar para a 21.ª jornada da Liga NOS. O técnico dos axadrezados considerou que o encontro acabou com um resultado justo, tendo em conta os acontecimentos da partida. Referiu ainda que a equipa ainda não atingiu a marca pontual pretendida mas que caminha nesse sentido, com ambições para além da manutenção."Queríamos ganhar e fizemos por isso, mas, mediante o que se passou no jogo, qualquer equipa podia ter ganhado. Por isso, acho que o resultado está acertado (...) Só quando atingirmos os 30 pontos é que considero que a permanência está adquirida. Não é esse o nosso objetivo, queremos mais, claramente, mas, até lá, temos que os fazer. Estamos no bom caminho, a pontuar em todas jornadas e cada vez mais perto. Tenho confiança absoluta em que o vamos conseguir. Não tenho dúvidas, mas até lá temos que ir encarando os jogos que vão aparecendo com a ambição de fazer cada vez mais pontos. Esse tem que ser o nosso lema", afirmou o treinador dos anfitriões.

Autor: Lusa