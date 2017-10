Miguel Santos, ex-treinador do Amares (Divisão de Honra da AF Braga) é o novo treinador da equipa de futebol feminino do Sp. Braga.Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, Record sabe que o treinador vai regressar ao futebol feminino no comando das arsenalistas. Miguel Santos foi campeão nacional de Juniores pelo Vilaverdense.Este é um duplo regresso, uma vez que volta também a uma casa que já conhece, tendo-se sagrado vice-campeão nacional à frente da equipa de Iniciados (masculinos).

Autor: Cláudia Marques